В американском издании The New York Times появилась статья научного журналиста Уильяма Брода, считающего, что вспышка коронавируса Covid-19 в США связана с попытками российских властей подорвать доверие к американской системе здравоохранения.

Автор материала изучил записи в Twitter, документы на русском узяке, интервью, научные статьи, новостные репортажи и пришёл к выводу, что президент РФ Владимир Путин якобы играл роль в распространении фальшивой информации о заболеваниях и эпидемиях. Речь идёт не только о коронавирусе, но и об ОРВИ, СПИДе, лихорадке Эбола. В качестве примера в материале приводятся и материалы о том, что коронавирус — якобы биологическое оружие, причастность к которому скрывают власти США.

Москва стремится показать, что американские чиновники недооценивают реальную опасность инфекции, и в целом хотят навредить американской науке, утверждается в материале NYT.

Ранее в США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, доказать, которое, однако, никак не удаётся. Москва все обвинения отвергает.

