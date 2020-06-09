В США за сутки обнаружено более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом

Также за сутки в стране скончались более 700 человек.

Согласно последним данным университета, в США зарегистрировано 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 110 тысяч закончились летальным исходом.

Напомним, в США в конце мая - начале июня прошли массовые акции протеста. Поводом стала смерть чернокожего Джорджа Флойда, который был арестован в Миннеаполисе четырьмя полицейскими. Во время задержания полицейский Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда. В результате тот умер от удушения в реанимации.

