В США за сутки обнаружено более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом
Более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за минувшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса (США).
Также за сутки в стране скончались более 700 человек.
Согласно последним данным университета, в США зарегистрировано 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, из которых более 110 тысяч закончились летальным исходом.
Напомним, в США в конце мая - начале июня прошли массовые акции протеста. Поводом стала смерть чернокожего Джорджа Флойда, который был арестован в Миннеаполисе четырьмя полицейскими. Во время задержания полицейский Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда. В результате тот умер от удушения в реанимации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru