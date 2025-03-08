В США взыщут с Китая $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19

Суд восточного округа американского штата Миссури признал правительство Китая виновным в сокрытии сведений о распространении коронавируса в начале пандемии и постановил взыскать с Пекина около $24 млрд. Об этом пишет The New York Times.

Аппарат генпрокурора Миссури подал иск в суд по этому делу в апреле 2020 года. Американская сторона считает, что КНР вводила мир в заблуждение об опасностях и масштабе пандемии COVID-19. Также Китай якобы был причастен к действиям, которые ведут к созданию монополии в производстве средств индивидуальной защиты.

Решение суда распространяется на Коммунистическую партию КНР, местные власти в стране и госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения. Правоохранители намерены на основании иска конфисковать активы Китая в счет выплаты штрафа.

Ранее ЦРУ опубликовало отчет, согласно которому пандемия коронавируса произошла после утечки из лаборатории в китайском Ухане. При этом ведомство не получало новых разведданных, а более внимательно проанализировало собранные ранее сведения о лабораториях.

