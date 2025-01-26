СМИ: ЦРУ нашло источник утечки COVID-19
В ЦРУ США начали придерживаться версии о том, что эпидемия COVID-19 стала следствием утечки из лаборатории в Ухане в Китае, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет агентства.
ЦРУ долгое время оставалось в стороне от обсуждений истоков возникновения коронавируса, заявляя, что не имеет достаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о природном или лабораторном происхождении COVID-19. По данным издания, решение опубликовать отчет принял новый директор ведомства Джон Рэтклифф.
При этом за новыми выводами не стоят новые разведданные, а анализ был проведен с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане.
Ранее ученые заявили, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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