СМИ: ЦРУ нашло источник утечки COVID-19

ЦРУ долгое время оставалось в стороне от обсуждений истоков возникновения коронавируса, заявляя, что не имеет достаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о природном или лабораторном происхождении COVID-19. По данным издания, решение опубликовать отчет принял новый директор ведомства Джон Рэтклифф.

При этом за новыми выводами не стоят новые разведданные, а анализ был проведен с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане.

Ранее ученые заявили, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

