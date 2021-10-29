В США выступают за продолжение диалога с Россией кибербезопасности

«Мы поддерживаем прямой, открытый и откровенный диалог», — сказала она. Нойбергер отметила, что стороны провели ряд обсуждений, Вашингтон передал Москве информацию о конкретных преступных действиях.

«Мы рассчитываем на продолжение конкретных действий, продолжение этого прямого и откровенного диалога для достижения результатов», — отметила заместитель помощника.

Ранее хакеры воспользовались уязвимостью в софте компаний SolarWinds и Microsoft, чтобы украсть информацию о контрразведывательных расследованиях в США, а также о санкциях против РФ.

