В США выступают за продолжение диалога с Россией кибербезопасности

Вашингтон выступает за продолжение «прямого и откровенного» диалога с Москвой по вопросам кибербезопасности, сообщает RT со ссылкой на заявление заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер.

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«Мы поддерживаем прямой, открытый и откровенный диалог», — сказала она. Нойбергер отметила, что стороны провели ряд обсуждений, Вашингтон передал Москве информацию о конкретных преступных действиях.

«Мы рассчитываем на продолжение конкретных действий, продолжение этого прямого и откровенного диалога для достижения результатов», — отметила заместитель помощника.

Ранее хакеры воспользовались уязвимостью в софте компаний SolarWinds и Microsoft, чтобы украсть информацию о контрразведывательных расследованиях в США, а также о санкциях против РФ.

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ТЕГИ:ХакерыКиберпреступность
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