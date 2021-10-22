СМИ: хакеры взломали социальную сеть Дональда Трампа

Созданная экс-президентом США Дональдом Трампом социальная сеть «TRUTH Social» подверглась взлому, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осуществивших атаку хакеров.

Киберпреступники утверждают, что связаны с группировкой Anonymous. Они рассказали изданию, что смогли получить доступ к тестовой версии платформы и создать несколько фейковых аккаунтов. На них они разместили оскорбительные сообщения, в том числе от имени самого Трампа.

Хакеры добавили, что осуществлённый ими взлом «TRUTH Social» не просто развлечение - это часть их «войны против ненависти».



Ранее бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании новой соцсети «TRUTH Social», сообщает журнал «Профиль». По его словам, эта платформа призвана стать «соперником либеральных СМИ» и противостоять тирании «больших технологий».

