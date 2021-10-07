СМИ: киберпреступники украли данные о санкциях США против России
Хакеры воспользовались уязвимостью в софте компаний SolarWinds и Microsoft, чтобы украсть информацию о контрразведывательных расследованиях в США, а также о санкциях против РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в следствии по делу.
В США уже заявляли, что во взломе правительственных систем виноваты хакеры из России. По мнению американских властей, за кибератакам стоят российские спецслужбы.
«Подозреваемые российские хакеры добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, политике санкций в отношении российских физических лиц и противодействии COVID-19 в США», - указано в публикации агентства.
В январе 2021 года агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) выпустило заявление, в котором возложили вину за взлом на Россию. В Кремле подобные обвинения считают бездоказательными.
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