СМИ: киберпреступники украли данные о санкциях США против России

Хакеры воспользовались уязвимостью в софте компаний SolarWinds и Microsoft, чтобы украсть информацию о контрразведывательных расследованиях в США, а также о санкциях против РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в следствии по делу.

В США уже заявляли, что во взломе правительственных систем виноваты хакеры из России. По мнению американских властей, за кибератакам стоят российские спецслужбы.

«Подозреваемые российские хакеры добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, политике санкций в отношении российских физических лиц и противодействии COVID-19 в США», - указано в публикации агентства.

В январе 2021 года агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) выпустило заявление, в котором возложили вину за взлом на Россию. В Кремле подобные обвинения считают бездоказательными.