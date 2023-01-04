В США впервые за столетие не смогли выбрать спикера Палаты представителей
Прошедшие в Конгрессе Соединенных Штатов выборы спикера Палаты представителей впервые за 100 лет не ограничатся одним туром, сообщает «РЕН ТВ».
На пост спикера баллотировались: республиканцы Кевин Маккарти и Эндрю Биггс и демократ Хаким Джеффрис, которым не удалось одержать победу. Даже лидер республиканцев Маккарти не смог набрать поддержку достаточного числа однопартийцев.
В последний раз спикера Палаты представителей не удалось выбрать в первом туре в 1923 году.
Предыдущим спикером была Нэнси Пелоси, возглавлявшая демократов в Палате представителей около 20 лет. В ноябре она сообщила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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