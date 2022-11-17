Нэнси Пелоси не будет лидером демократов в палате представителей

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты, сообщает телеканал CNBC.

Выступая в зале палаты представителей, она, тем не менее, подчеркнула, что продолжит свою работу в конгрессе в течение срока, на который была избрана.