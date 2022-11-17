Нэнси Пелоси не будет лидером демократов в палате представителей

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты, сообщает телеканал CNBC.

Выступая в зале палаты представителей, она, тем не менее, подчеркнула, что продолжит свою работу в конгрессе в течение срока, на который была избрана.

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По данным ряда СМИ, республиканец Кевин Маккарти займёт место спикера палаты представителей.

Ранее Пелоси сообщила, что мечтает о выдвижении Джо Байдена на второй президентский срок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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