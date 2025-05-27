В США возобновят дело о кокаине в Белом доме при Байдене

ФБР США объявило о начале нового расследования дела о кокаине в Белом доме при Джо Байдене, сообщает Yahoo со ссылкой на заявление заместителя директора бюро Дэна Бонгино.

СМИ: найденный в Белом доме кокаин оставил близкий семьи Байдена

Летом 2023 году в шкафчике у входа в западное крыло американской администрации был найден пакетик с наркотиком. Несмотря на то что семья Байденов в тот момент находилась за пределами Вашингтона, инцидент стал объектом критики со стороны республиканцев, включая действующего президента США Дональда Трампа.

Бонгино заявил, что получил информацию от информаторов, которые связывают дело о кокаине с представителями ближнего круга Байдена, хотя прямых доказательств не представил.

Ранее Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин принадлежал экс-президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиДжо БайденСША

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