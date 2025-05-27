В США возобновят дело о кокаине в Белом доме при Байдене
ФБР США объявило о начале нового расследования дела о кокаине в Белом доме при Джо Байдене, сообщает Yahoo со ссылкой на заявление заместителя директора бюро Дэна Бонгино.
Летом 2023 году в шкафчике у входа в западное крыло американской администрации был найден пакетик с наркотиком. Несмотря на то что семья Байденов в тот момент находилась за пределами Вашингтона, инцидент стал объектом критики со стороны республиканцев, включая действующего президента США Дональда Трампа.
Бонгино заявил, что получил информацию от информаторов, которые связывают дело о кокаине с представителями ближнего круга Байдена, хотя прямых доказательств не представил.
Ранее Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин принадлежал экс-президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru