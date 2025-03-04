Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме
4 марта 202502:33
Найденный в Белом доме кокаин принадлежал экс-президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру, сообщил The Spectator действующий американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, все отпечатки пальцев на месте, где нашли наркотик, были стерты. Трамп пообещал разобраться в инциденте.
Ранее Трамп заявил, что Секретная служба США знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме, несмотря на заявления службы о том, не удалось выяснить, как он появился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru