Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме

Найденный в Белом доме кокаин принадлежал экс-президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру, сообщил The Spectator действующий американский лидер Дональд Трамп.

СМИ: найденный в Белом доме кокаин оставил близкий семьи Байдена

По его словам, все отпечатки пальцев на месте, где нашли наркотик, были стерты. Трамп пообещал разобраться в инциденте.

Ранее Трамп заявил, что Секретная служба США знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме, несмотря на заявления службы о том, не удалось выяснить, как он появился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиДжо БайденСШАБелый Дом

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