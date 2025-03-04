Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме

По его словам, все отпечатки пальцев на месте, где нашли наркотик, были стерты. Трамп пообещал разобраться в инциденте.

Ранее Трамп заявил, что Секретная служба США знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме, несмотря на заявления службы о том, не удалось выяснить, как он появился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

