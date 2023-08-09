СМИ: найденный в Белом доме кокаин оставил близкий семьи Байдена

Обнаруженный в Белом доме в июле пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения президента США Джо Байдена, сообщила газета New York Post.

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По информации издания, наркотики принадлежали человеку, приближенному к семье главы государства. Президент знает его имя, пишет газета.

Источники утверждают, что власти собрали достаточно улик, чтобы установить личность этого человека.

4 июля в библиотеке Белого дома обнаружили кокаин. Резиденцию президента США эвакуировали.

Бывший американский лидер Дональд Трамп предположил, что кокаин предназначался для президента и его сына Хантера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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