СМИ: найденный в Белом доме кокаин оставил близкий семьи Байдена
Обнаруженный в Белом доме в июле пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения президента США Джо Байдена, сообщила газета New York Post.
По информации издания, наркотики принадлежали человеку, приближенному к семье главы государства. Президент знает его имя, пишет газета.
Источники утверждают, что власти собрали достаточно улик, чтобы установить личность этого человека.
4 июля в библиотеке Белого дома обнаружили кокаин. Резиденцию президента США эвакуировали.
Бывший американский лидер Дональд Трамп предположил, что кокаин предназначался для президента и его сына Хантера, передает «Радиоточка НСН».
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