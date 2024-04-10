В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба

По данным телеканала Fox, в результате стрельбы есть пострадавшие. Также известно об аресте нескольких человек.

О стрельбе в городе также сообщил телеканал CNN. Власти пока не комментировали инцидент.

Ранее стрельба произошла в офисе юридической компании в городе Лас-Вегас штата Невада, погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

