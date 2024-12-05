В США в штате Мэриленд перестали работать госорганы из-за опасной бактерии
Опасная бактерия возбудителя болезни легионеров обнаружена в водопроводной воде в американском штате Мэриленд, сообщает The Washington Post.
В виду опасности массового заражения все государственные органы в этом штате временно прекратили свою работу.
Как отмечает издание, департаменты возобновят прием посетителей через три дня, когда специалисты произведут комплекс мер по промывке и очистке водопровода. Служащие неработающих департаментов будут переведены на удаленную работу, некоторым из них предложено уйти в отпуск.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о единичных завозных случаях «болезни легионеров», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru