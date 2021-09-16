В США устроят гигантскую свалку ядерных отходов

Хранилище будет располагаться прямо в центре Пермского нефтегазового бассейна. Там предполагается создать масштабный могильник ядерных отходов, которые будут свозиться со всех штатов. Он будет представлять собой бетонные бочки с отходами под землей.

Губернатор штата Грег Эбботт пытается заблокировать продвижение проекта. По его словам, возможная утечка отходов заразит регион, который производит миллионы баррелей нефти в день.

В настоящее время в США ядерные отходы хранятся в изолированных хранилищах по всей стране.

Ранее экологи заявили о возобновлении ввоза в Россию так называемых урановых хвостов — побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций.

