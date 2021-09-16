В США устроят гигантскую свалку ядерных отходов
Американские власти одобрили создание свалки ядерных отходов, которая появится в Техасе, несмотря на возражения властей штата, сообщает «РЕН ТВ».
Хранилище будет располагаться прямо в центре Пермского нефтегазового бассейна. Там предполагается создать масштабный могильник ядерных отходов, которые будут свозиться со всех штатов. Он будет представлять собой бетонные бочки с отходами под землей.
Губернатор штата Грег Эбботт пытается заблокировать продвижение проекта. По его словам, возможная утечка отходов заразит регион, который производит миллионы баррелей нефти в день.
В настоящее время в США ядерные отходы хранятся в изолированных хранилищах по всей стране.
Ранее экологи заявили о возобновлении ввоза в Россию так называемых урановых хвостов — побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций.
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