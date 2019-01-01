В России не удивились, что в НАТО разболтали ядерные секреты

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места хранения американского ядерного оружия, сообщает издание The Washington Post. Накануне копию доклада канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, который был опубликован в апреле, но после удален, напечатала бельгийская газета De Morgen. В документе говорится, где находится около 150 единиц американского ядерного оружия в Европе, отмечается, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции». Автор доклада уточнил, что вся информация в документе — материал из открытых источников.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН усомнился, что была раскрыта актуальная информация.

«Естественно, это секретная информация. Если названы просто страны, то это неприятная утечка информации, но не очень критичная. А вот если речь идет об определении конкретных мест нахождения ядерного оружия, мест складирования, то это уже серьезная утечка для США. Поскольку эти объекты будут включены в число объектов первоочередного поражения российских вооруженных сил. Но не слишком ли устаревшие данные представлены? Была информация, что американцы переправили из названного турецкого объекта ядерное оружие в Германию. Там было 90 единиц ядерного оружия», - отметил он.