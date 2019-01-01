В России не удивились, что в НАТО разболтали ядерные секреты
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал НСН, что болтливость политических деятелей всегда являлась первой причиной подобных утечек.
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места хранения американского ядерного оружия, сообщает издание The Washington Post. Накануне копию доклада канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, который был опубликован в апреле, но после удален, напечатала бельгийская газета De Morgen. В документе говорится, где находится около 150 единиц американского ядерного оружия в Европе, отмечается, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции». Автор доклада уточнил, что вся информация в документе — материал из открытых источников.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН усомнился, что была раскрыта актуальная информация.
«Естественно, это секретная информация. Если названы просто страны, то это неприятная утечка информации, но не очень критичная. А вот если речь идет об определении конкретных мест нахождения ядерного оружия, мест складирования, то это уже серьезная утечка для США. Поскольку эти объекты будут включены в число объектов первоочередного поражения российских вооруженных сил. Но не слишком ли устаревшие данные представлены? Была информация, что американцы переправили из названного турецкого объекта ядерное оружие в Германию. Там было 90 единиц ядерного оружия», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что утечка секретной информации периодически происходит из-за излишней болтливости политиков.
«Такая огласка не очень хороша. Хотя, в принципе, подобная информация в интернете уже давно существует, так что нельзя сказать, что это какая-то великая тайна. Такие разбалтывания сплошь и рядом. Американцы выбалтывают еще больше, чем наши. Разведка получает 80% данных из открытых источников информации. Какой-нибудь политический деятель желает продемонстрирует свою осведомленность и рассказывает налево и направо. Есть такая книга, изданная в начале 2000-ых годов, называется "Стратегическое оружие России", там очень точные данные по нашему ядерному оружию, в книге также собрали высказывания генералов, командующих, политических деятелей России. Автора даже хотели привлечь, но не вышло, он предоставил данные, где все эти документы были опубликованы бывшим политическим руководством страны», - уточнил он.
Многие СМИ тем не менее восприняли опубликованный доклад как подтверждение факта, который был давно известен. Статья в издании De Morgen вышла под заголовком: «Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие».
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