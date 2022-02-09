В Конгрессе США засомневались в здравом уме Байдена

Группа конгрессменов-республиканцев направила официальное письмо в президентскую администрацию США с призывом к главе Белого дома Джо Байдену пройти тест на выявление когнитивных нарушений, сообщает Fox News.

Законодателей насторожил факт общения главы государства с журналистами во время недавнего брифинга. Репортер Питер Дуси попытался задать президенту вопрос об инфляции в стране, Байден вместо ответа обозвал журналиста «сукиным сыном».

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Как отмечают в своем обращении парламентарии, данное поведение свидетельствует о возможном начале болезни Альцгеймера. Они призвали национального лидера последовать примеру Дональда Трампа, который при подобных подозрениях сдал тест на наличие когнитивных нарушений.

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что публичные оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в сторону глав других государств свидетельствуют о том, что у него не все в порядке с головой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеБелый ДомКонгресс СШАПрезидент СШАДжо Байден
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