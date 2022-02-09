В Конгрессе США засомневались в здравом уме Байдена

Как отмечают в своем обращении парламентарии, данное поведение свидетельствует о возможном начале болезни Альцгеймера. Они призвали национального лидера последовать примеру Дональда Трампа, который при подобных подозрениях сдал тест на наличие когнитивных нарушений.

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что публичные оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в сторону глав других государств свидетельствуют о том, что у него не все в порядке с головой.

