В США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске
В Соединенных Штатах военно-воздушным силам страны пришлось уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, сообщают «Известия».
Это произошло при испытательном запуске, в ходе которого была выявлена некая аномалия. Minuteman III была ликвидирована над Тихим океаном 1 ноября. Аномалией можно назвать «любое неожиданное событие во время испытаний». Подробности станут известны при проведении тщательного анализа.
Ранее США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru