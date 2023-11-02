В США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске

Это произошло при испытательном запуске, в ходе которого была выявлена некая аномалия. Minuteman III была ликвидирована над Тихим океаном 1 ноября. Аномалией можно назвать «любое неожиданное событие во время испытаний». Подробности станут известны при проведении тщательного анализа.

Ранее США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

