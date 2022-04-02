СМИ: США отменили испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

Как отметила глава пресс-службы ВВС Энн Стефанек, решение было принято, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Планируется, что испытания ракеты состоятся позднее в этом году.

В начале марта в США решили отложить запланированные испытания Minuteman III. В Пентагоне заявляли, что делают это для демонстрации того, что у Вашингтона «нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы» на фоне повышения уровня готовности российских ядерных сил.

