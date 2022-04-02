СМИ: США отменили испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

США отменили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВВС Соединенных Штатов.

Виновником взаимного пуска ракет КНДР и Южной Кореи назвали США

Как отметила глава пресс-службы ВВС Энн Стефанек, решение было принято, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Планируется, что испытания ракеты состоятся позднее в этом году.

В начале марта в США решили отложить запланированные испытания Minuteman III. В Пентагоне заявляли, что делают это для демонстрации того, что у Вашингтона «нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы» на фоне повышения уровня готовности российских ядерных сил.

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ТЕГИ:СШАБаллистическая Ракета
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