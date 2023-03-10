Белый дом запросил более 9 млрд долларов на сдерживание Пекина
Белый дом запросил 9,1 млрд долларов на инициативу Министерства обороны США Тихоокеанского сдерживания, которая направлена против КНР, говорится в проекте бюджета на 2024 год.
Главный финансовый документ страны в статье об обороне отдает приоритет китайскому направлению как главному вызову США.
Для Пентагона Белый дом вновь запросил рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем в 2023 году и почти на 100 млрд больше, чем в 2022 году.
Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов для сдерживания Пекина стремятся увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, привлекая к ним все больше государств.
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