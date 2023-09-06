В США указали на неспособность ВСУ ремонтировать западную технику

Эксперты утверждают, что украинская армия нуждается в огромных партиях запчастей для самостоятельной починки автомобилей. Кроме того, машины для буксировки поврежденной техники становятся мишенями для российских войск. Вследствие этого западные танки остаются брошенными на поле боя без эвакуации и ремонта.

Автор материала предрек дальнейшее ухудшение ситуации и указал на необходимость сделать починку украинской техники приоритетной задачей.

Ранее военнослужащие украинской армии пожаловались на нехватку справочников по ремонту поставленной немецкой техники на английском и украинском языках. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

