В США указали на неспособность ВСУ ремонтировать западную технику
Украинская армия не в силах справиться с ремонтом западной техники, сообщило издание Forbes со ссылкой на военных аналитиков.
Эксперты утверждают, что украинская армия нуждается в огромных партиях запчастей для самостоятельной починки автомобилей. Кроме того, машины для буксировки поврежденной техники становятся мишенями для российских войск. Вследствие этого западные танки остаются брошенными на поле боя без эвакуации и ремонта.
Автор материала предрек дальнейшее ухудшение ситуации и указал на необходимость сделать починку украинской техники приоритетной задачей.
Ранее военнослужащие украинской армии пожаловались на нехватку справочников по ремонту поставленной немецкой техники на английском и украинском языках. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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