Балицкий: Российские военные сжигают западную технику Украины

Военные России массово сжигают в Запорожской области западную технику украинских Вооруженных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Евгения Балицкого.

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По его словам, противник несёт большие потери.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ проводят перегруппировку сил около Работина в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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