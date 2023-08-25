Балицкий: Российские военные сжигают западную технику Украины
25 августа 202306:01
Военные России массово сжигают в Запорожской области западную технику украинских Вооруженных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Евгения Балицкого.
По его словам, противник несёт большие потери.
Ранее Балицкий заявил, что ВСУ проводят перегруппировку сил около Работина в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Одессе сработала система ПВО
- СМИ: в Индии нашли останки пропавшей в 2018 году телеведущей Лашкар
- Балицкий: Российские военные сжигают западную технику Украины
- СМИ: ВСУ расстреляли 23 сослуживца за попытку дезертирства
- Минобороны РФ: в Крыму обнаружено и сбито 42 беспилотника
- Сбивший людей в Калуге водитель отрицает употребление наркотиков
- Развожаев: В районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников
- Во Франции заявили, что принятие в состав БРИКС новых стран ослабляет США
- Трамп покинул тюрьму после ареста
- Рогов: Ликвидированы тысячи боевиков группировки «Марун»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru