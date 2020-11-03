В США стартовали президентские выборы

Голосование на первом участке на выборах в США началось сразу после полуночи. Оно стартовало в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

В США 3 ноября проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут действующий руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

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На всеобщих выборах в США также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти, передает ТАСС.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что имя победителя на выборах в США не объявят сразу после голосования.

«Скорее всего, до Верховного суда и дойдет. Мы и американцы не узнаем имя победителя в ночь голосования. По той простой причине, что несколько десятков миллионов проголосуют по почте. А в каждом штате свои законы по подсчету этих почтовых бюллетеней. То есть конверт с бюллетенем может прийти и 4 и 5 ноября, потому что почта не так быстро работает. Соответственно, голоса будут считать уже и через день и через два после завершения голосования. А тем временем, люди и Трампа и Байдена будут вести информационную войну, чтобы убедить, что победили “наши”», – сказал он.


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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента США
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