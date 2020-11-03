США в 59-й раз выберут президента страны

59-е всеобщие выборы пройдут в США во вторник 3 ноября; американские граждане будут выбирать президента, вице-президента, а также состав Палаты представителей и ряд локальных представителей. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме главы Белого дома будут выбраны губернаторы 11 штатов, 35 сенаторов и глав двух "территорий". В предвыборной гонке участвуют кандидат от Республиканской партии, действующий лидер Дональд Трамп и его вице-президент Майкл Пенс, Демократическая партия выдвинула кандидатуру Джозефа Байдена, в случае победы его вице-президентом станет сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Как отмечает агентство, последние предвыборные теледебаты в США были наполнены выпадами в сторону России. Оба кандидата обвинили друг друга в лояльности Кремлю. Байден называл РФ главной внешнеполитической угрозой страны, тогда как Трамп напомнил о введении жестких санкций в отношении России.

Из-за пандемии COVID-19 американцы назвали нынешние выборы одними из самых необычных в истории. Из-за большого числа заболевших значительная часть мероприятий была проведена в дистанционном формате. Власти 14 штатов планируют передавать бюллетени по почте, также множество граждан воспользовались услугой досрочного голосования.

Агентство со ссылкой на организацию US Elections Project передает, что из 239 миллионов избирателей, вероятнее всего, проголосуют более 150 миллионов. Политологи прогнозируют явку в 65%, которая может превысить максимум за последние 100 лет.

