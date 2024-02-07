Такер Карлсон восхитился архитектурой Москвы и захотел в Сибирь
Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что восхищен архитектурой Москвы, сообщают «Известия».
«Я никогда раньше не был в Москве. Это очень красивый город. Меня сложно назвать экспертом, культура — сложная вещь. И я даже не знаю языка. Мне удалось не так много посмотреть, но я поражен количеством архитектуры ХIХ века», — заявил он.
Журналист также указал, что хотел также посетить Сибирь и Санкт-Петербург, отметив, что Россия ему представлялась «совсем другой».
Ранее Карлсон, который в настоящее время находится в Москве, заявил, что американская администрация дважды пыталась сорвать его интервью с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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