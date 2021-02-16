В США создают комиссию по расследованию штурма Капитолия

В палате представителей США создадут специальную комиссию по расследованию нападения на Капитолий, говорится на сайте спикера палаты Нэнси Пелоси.

«Чтобы защитить нашу безопасность, нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу 9/11», - сказано в сообщении. Будут рассмотрены обстоятельства, связанные с готовностью и действиями полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровней на штурм.

Джо Байден отреагировал на провал импичмента Трампа

Бывший американский президент Дональд Трамп, которого оправдал Сенат по обвинению в подстрекательстве к мятежу, назвал несостоявшийся процесс импичмента «охотой на ведьм».

Процедура импичмента началась из-за штурма Капитолия 6 января. По мнению обвинения, Трамп в своей речи, произнесенной незадолго до штурма, подстрекал своих соратников к захвату здания Конгресса.

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