В США сообщили, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер»

«Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования "Вагнером"», — заявил Кирби. Он выразил уверенность в том, что это «не изменит динамику на поле боя на Украине».

Кирби отметил, что власти Соединенных Штатов считают, что Москва не готовы к переговорам об урегулировании кризиса вокруг Украины. По его словам, Россия не продемонстрировала готовности к встречам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

