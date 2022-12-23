В США сообщили, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер»

КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

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«Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования "Вагнером"», — заявил Кирби. Он выразил уверенность в том, что это «не изменит динамику на поле боя на Украине».

Кирби отметил, что власти Соединенных Штатов считают, что Москва не готовы к переговорам об урегулировании кризиса вокруг Украины. По его словам, Россия не продемонстрировала готовности к встречам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ОружиеСШАЧВККНДР
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