В США согласовали военный бюджет на 2024 год

Оба профильных комитета американского конгресса согласовали проект военного бюджета США на 2024 год, сообщает агентство «Прайм».

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В палате представителей накануне за консолидированный проект проголосовали 58 конгрессмена против одного. Сегодня сенаторы 24 голосами, также против одного, согласовали документ, который затем поступит на рассмотрение обеих палат.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на оборону на $26 миллиардов по сравнению с 2023 годом и почти на сто миллиардов, чем в 2022 году.

Ранее Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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