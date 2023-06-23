В США согласовали военный бюджет на 2024 год

В палате представителей накануне за консолидированный проект проголосовали 58 конгрессмена против одного. Сегодня сенаторы 24 голосами, также против одного, согласовали документ, который затем поступит на рассмотрение обеих палат.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на оборону на $26 миллиардов по сравнению с 2023 годом и почти на сто миллиардов, чем в 2022 году.

Ранее Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

