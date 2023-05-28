Экс-советник Пентагона заявил об истощении военных запасов США

Военные запасы Соединенных Штатов подходят к концу из-за помощи Украине, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

ВС России уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области

Военный уточнил, что у США осталось оружия на неделю интенсивных боев. Участвовать в более продолжительном конфликте Соединенные Штаты уже не в состоянии, констатировал экс-советник оборонного ведомства.

Офицер отметил, что далеко не все американцы понимают серьезность ситуации.

Макгрегор ранее назвал цели российской армии после отражения предполагаемого контрнаступления ВСУ. Он полагает, что ВС РФ могут освободить Харьков и Одессу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:УкраинаПентагонСША

Горячие новости

Все новости

партнеры