Военный уточнил, что у США осталось оружия на неделю интенсивных боев. Участвовать в более продолжительном конфликте Соединенные Штаты уже не в состоянии, констатировал экс-советник оборонного ведомства.

Офицер отметил, что далеко не все американцы понимают серьезность ситуации.

Макгрегор ранее назвал цели российской армии после отражения предполагаемого контрнаступления ВСУ. Он полагает, что ВС РФ могут освободить Харьков и Одессу, передает «Радиоточка НСН».

