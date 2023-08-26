В США собираются впервые казнить заключенного через вдыхание азота

Соответствующее обращение в верховный суд штата направил офис генерального прокурора. В Алабаме подобным способом собираются казнить заключенного Кеннета Юджина Смита. В прошлом году его не смогли лишить жизни посредством введения смертельной инъекции.

Применяя азотную гипоксию, приговоренного к смерти лишают кислорода, заменяя его полностью на азот.



По данным журналистов, таким образом разрешено казнить заключенных в трех американских штатах: Оклахоме, Миссисипи и Алабаме. Однако, подобный способ никогда не использовался ранее, пишут «Известия».

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что в вопросе возвращения смертной казни для террористов и диверсантов необходимо учитывать мнение народа, передает ТАСС.

