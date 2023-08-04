СМИ: Южнокорейского наркодилера казнили в Китае

Представитель дипведомства рассказал, что южнокорейская сторона получила от КНР извещение о приведении в исполнение смертного приговора в отношении гражданина Южной Кореи.

Он отметил, что южнокорейские власти неоднократно обращались к Китаю с просьбой пересмотреть приговор или отложить его исполнение по гуманитарным соображениям.

Ранее в Китае привели в исполнение приговор о смертной казни воспитательнице детского сада, которая отравила детей из группы своего коллеги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

