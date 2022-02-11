В США Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии

В окружной суд американского штата Калифорния поступил иск против известного рэпера Снуп Догга, сообщает «РЕН ТВ».

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Женщина обвинила музыканта в сексуальном насилии. Она утверждает, что несколько лет работала и выступала со Снуп Доггом. Женщина стала жертвой сексуального насилия со стороны рэпера и его партнера по бизнесу Дональда Кэмпбела (Don "Magic" Juan).

Как следует из документов суда, у исполнителя имеется «долгая история сексуального насилия в отношении женщин». Кроме того, Снуп Догг мстил своим обидчикам и угрожал им в случае жалоб.

Напомним, Снуп Догг решил запустить линию фирменных хот-догов Snoop Doggs.

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Фото: Instagram/snoopdogg
ТЕГИ:НасилиеМузыкантыРэперы
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