Снуп Догг готовит сериал о самых глупых преступниках в мере
Рэпер Снуп Догг и актер Кевин Харт готовят сериал о самых тупых преступниках в мире. Об этом пишет Deadline. Тв-шоу будет показано на стриминговой платформе Peacock. О дате премьеры пока не сообщается, так как проект находится на ранней стадии разработки.
Кевин Харт также анонсировал комедийную программу о спорте, которую он будет вести совместно со Снуп Доггом. По его словам, его продюсерская компания Laugh Out Loud network занимается созданием «веселого контента, который скоро появится».
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