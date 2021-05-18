Снуп Догг готовит сериал о самых глупых преступниках в мере

Рэпер Снуп Догг и актер Кевин Харт готовят сериал о самых тупых преступниках в мире. Об этом пишет Deadline. Тв-шоу будет показано на стриминговой платформе Peacock. О дате премьеры пока не сообщается, так как проект находится на ранней стадии разработки.

Кевин Харт также анонсировал комедийную программу о спорте, которую он будет вести совместно со Снуп Доггом. По его словам, его продюсерская компания Laugh Out Loud network занимается созданием «веселого контента, который скоро появится».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/snoopdogg
ТЕГИ:СериалРэперыРэпер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры