Рэпер Снуп Догг запустит линию фирменных хот-догов

Американский рэпер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус-младший) решил запустить линию фирменных хот-догов Snoop Doggs. Об этом сообщило издание Billboard.

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Так, рэпер еще не открыл собственный бренд, но его адвокаты уже подали заявку на регистрацию товарного знака в Бюро по патентам и товарным знакам США.

В 2015 году Снуп Догг основал компанию по производству каннабиса под названием Leafs By Snoop. Также у рэпера собственная кулинарная книга.

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ФОТО: Открытые источники
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