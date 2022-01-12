Рэпер Снуп Догг запустит линию фирменных хот-догов
12 января 202218:01
Американский рэпер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус-младший) решил запустить линию фирменных хот-догов Snoop Doggs. Об этом сообщило издание Billboard.
Так, рэпер еще не открыл собственный бренд, но его адвокаты уже подали заявку на регистрацию товарного знака в Бюро по патентам и товарным знакам США.
В 2015 году Снуп Догг основал компанию по производству каннабиса под названием Leafs By Snoop. Также у рэпера собственная кулинарная книга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru