Рэпер Снуп Догг запустит линию фирменных хот-догов

Так, рэпер еще не открыл собственный бренд, но его адвокаты уже подали заявку на регистрацию товарного знака в Бюро по патентам и товарным знакам США.

В 2015 году Снуп Догг основал компанию по производству каннабиса под названием Leafs By Snoop. Также у рэпера собственная кулинарная книга.

