В США скончался популярный телеведущий Джерри Спрингер
27 апреля 202322:01
Один из самых влиятельных деятелей американского телевидения, ведущий телешоу Джерри Спрингер скончался в возрасте 79 лет, сообщает РИА Новости.
По данным американских СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Спрингер прославился в США благодаря собственному шоу The Jerry Springer Show, которое вел на протяжении 27 лет.
Ранее критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru