В США скончался популярный телеведущий Джерри Спрингер

Один из самых влиятельных деятелей американского телевидения, ведущий телешоу Джерри Спрингер скончался в возрасте 79 лет, сообщает РИА Новости.

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По данным американских СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Спрингер прославился в США благодаря собственному шоу The Jerry Springer Show, которое вел на протяжении 27 лет.

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