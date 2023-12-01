В США сенаторы предложили прервать сообщение с КНР из-за неизвестной инфекции
В США пять сенаторов от Республиканской партии во главе с Марко Рубио направили петицию в Белой дом с целью приостановить массовые поездки в КНР из-за всплеска неизученной инфекции, которая распространилась в Китае, сообщает агентство Reuters.
По мнению законодателей, прекратить сообщение между двумя странами следует пока не появится исчерпывающая информации о новом заболевании и рисках его распространения.
Всемирная организация здравоохранения уже затребовала у китайских властей предоставить дополнительную информацию о всплеске пневмонии у детей.
Ранее в Аргентине пять человек заразились неизвестным ранее вирусом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru