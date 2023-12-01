В США сенаторы предложили прервать сообщение с КНР из-за неизвестной инфекции

По мнению законодателей, прекратить сообщение между двумя странами следует пока не появится исчерпывающая информации о новом заболевании и рисках его распространения.

Всемирная организация здравоохранения уже затребовала у китайских властей предоставить дополнительную информацию о всплеске пневмонии у детей.

Ранее в Аргентине пять человек заразились неизвестным ранее вирусом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

