Путин: Россию беспокоит расширение НАТО на восток
Расширение Североатлантического альянса, в частности, на территорию Украины, серьезно беспокоит Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
«Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности», — сказал глава государства. Путин указал, что Запад постоянно обманывал Россию с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Зафиксировано пять волн расширения военного альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс останется региональным блоком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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