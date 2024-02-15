Путин: Россию беспокоит расширение НАТО на восток

Расширение Североатлантического альянса, в частности, на территорию Украины, серьезно беспокоит Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

Ельцин заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении

«Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности», — сказал глава государства. Путин указал, что Запад постоянно обманывал Россию с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Зафиксировано пять волн расширения военного альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс останется региональным блоком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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