В США считают, что Пекин рассматривает возможность поставок вооружений Москве

По его словам, Вашингтон намерен удержать Китай от этого, несмотря на то, что финальное решение в КНР не принято. Глава ведомства выразил надежду, что китайская сторона пытается взвесить возможные последствия.

Бернс считает, что никто их мировых лидеров не следит настолько внимательно за специальной военной операцией, как председатель Китая Си Цзиньпин.

Как сообщалось ранее, Китай рассматривает возможность направить в Россию беспилотники и артиллерийские системы для их применения в боевых условиях.

