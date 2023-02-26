В США считают, что Пекин рассматривает возможность поставок вооружений Москве
Власти Соединенных Штатов уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность поставок вооружений Москве, сообщил СBS глава ЦРУ Уильям Бернс.
По его словам, Вашингтон намерен удержать Китай от этого, несмотря на то, что финальное решение в КНР не принято. Глава ведомства выразил надежду, что китайская сторона пытается взвесить возможные последствия.
Бернс считает, что никто их мировых лидеров не следит настолько внимательно за специальной военной операцией, как председатель Китая Си Цзиньпин.
Как сообщалось ранее, Китай рассматривает возможность направить в Россию беспилотники и артиллерийские системы для их применения в боевых условиях.
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