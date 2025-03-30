В США самолет упал на жилой дом

По данным телеканала, пилот и пассажиры погибли. SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке. Жильцы дома не пострадали.

Общее число людей, которые были на борту, неизвестно. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности США на транспорте начали расследование.

Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе в Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

