В американской Филадельфии самолет упал на жилые дома

«Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман», — отмечается в сообщении.

Согласно данным полиции, на борту воздушного судна находились два человека. Самолет рухнул на жилые дома, есть и другие пострадавшие. Отмечается, что несколько строений загорелись.

Как сообщил телеканал Fox News, в самолете было шесть человек: два пилота, два доктора, пациент, член семьи.

Ранее в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в районе местного аэропорта. В двух воздушных судах находились 67 человек, по данным властей США, выживших в результате ЧП нет.

