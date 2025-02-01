В американской Филадельфии самолет упал на жилые дома
Небольшой самолет упал на жилые дома в городе Филадельфия в США. Об этом сообщил телеканал CBS.
«Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман», — отмечается в сообщении.
Согласно данным полиции, на борту воздушного судна находились два человека. Самолет рухнул на жилые дома, есть и другие пострадавшие. Отмечается, что несколько строений загорелись.
Как сообщил телеканал Fox News, в самолете было шесть человек: два пилота, два доктора, пациент, член семьи.
Ранее в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в районе местного аэропорта. В двух воздушных судах находились 67 человек, по данным властей США, выживших в результате ЧП нет.
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