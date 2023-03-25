В США россиянина обвинили в мошенничестве и шпионаже
США обвинили россиянина Сергея Черкасова в деятельности в качестве агента РФ и визовом, банковском, электронном мошенничестве. Об этом говорится в заявлении американского Минюста.
По данным ведомства, 37-летний Черкасов действовал как нелегальный сотрудник российской разведки под именем Виктор Мюллер Ферейра. Сейчас россиянин находится под стражей в Бразилии по обвинению в мошенничестве. В Минюсте США утверждают, что в 2010 году Черкасов приехал в Бразилию, мошенническим путем получил новое удостоверение личности и, используя имя Ферейры, в 2017 году получил студенческую визу США.
Отмечается, что Черкасов-Ферейра якобы учился в американском университете в Колумбии, открыл счет в американском банке и получил местные водительские права. При этом россиянин «поддерживал связь с кураторами» в российской разведке и, предположительно, в 2021-2022 годах передавал ей сведения о внешней политике Вашингтона.
В прошлом году россиянина обвинили в Бразилии в том, что он выдавал себя за другого, а также пришли к выводу, что он работал с разведкой РФ. Черкасов был приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Зеленский заявил, что Украина пока не может перейти в контрнаступление
- В США россиянина обвинили в мошенничестве и шпионаже
- Во Франции раскритиковали Макрона из-за решения по поставкам ракет для Украины
- Вучич спросил, кто дал НАТО право убивать сербов в 1999 году
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске, Славянске и Константиновке
- Байден: Сближение России и Китая сильно преувеличено
- Советник Пушилина заявил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы
- СМИ сообщили о ракетном обстреле баз США в Сирии
- Байден пообещал продолжить давление на Россию с помощью «исторических» санкций
- СМИ: контейнеры с грузами для РФ застряли в бельгийском порту на год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru