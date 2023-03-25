В США россиянина обвинили в мошенничестве и шпионаже

По данным ведомства, 37-летний Черкасов действовал как нелегальный сотрудник российской разведки под именем Виктор Мюллер Ферейра. Сейчас россиянин находится под стражей в Бразилии по обвинению в мошенничестве. В Минюсте США утверждают, что в 2010 году Черкасов приехал в Бразилию, мошенническим путем получил новое удостоверение личности и, используя имя Ферейры, в 2017 году получил студенческую визу США.

Отмечается, что Черкасов-Ферейра якобы учился в американском университете в Колумбии, открыл счет в американском банке и получил местные водительские права. При этом россиянин «поддерживал связь с кураторами» в российской разведке и, предположительно, в 2021-2022 годах передавал ей сведения о внешней политике Вашингтона.

В прошлом году россиянина обвинили в Бразилии в том, что он выдавал себя за другого, а также пришли к выводу, что он работал с разведкой РФ. Черкасов был приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество.

