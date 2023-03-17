Санду обвинила оппозицию в связях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, сообщает РИА Новости.

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Глава государства призвала правительство «бороться с пропагандой» оппозиционеров.

«Мы должны лучше защищаться от российской пропаганды и дезинформации, и мы сделаем это», - сказала Санду.

Президент также добавила, что власти разрабатывают стратегию безопасности, которая «укрепит возможности обороны Молдавии».

Ранее молдавский парламент одобрил переименование государственного языка в румынский.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияМайя Санду

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