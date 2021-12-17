В США рекомендовали не применять вакцину Johnson & Johnson

Экспертный совет при медрегуляторе США CDC рекомендовал не применять вакцину против коронавируса Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Петербурге вакцинацию прошли 2,5 млн жителей

Эксперты выступили за то, чтобы применялись другие вакцины в случае их наличия.

В США зарегистрированы десятки случаев осложнений с тромбами у пациентов после вакцины Johnson & Johnson. Решение об использовании вакцины остается за регулятором.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВакцина
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