В США рекомендовали не применять вакцину Johnson & Johnson
17 декабря 202100:41
Экспертный совет при медрегуляторе США CDC рекомендовал не применять вакцину против коронавируса Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты выступили за то, чтобы применялись другие вакцины в случае их наличия.
В США зарегистрированы десятки случаев осложнений с тромбами у пациентов после вакцины Johnson & Johnson. Решение об использовании вакцины остается за регулятором.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru