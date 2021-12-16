В Петербурге вакцинацию прошли 2,5 млн жителей

Более 2,5 млн жителей Петербурга прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

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Отмечается, что этот показатель равен 60% населения без учета детей и людей с противопоказаниями. Власти рассчитывают достичь показателя в 80% вакцинированных к середине января следующего года.

По данным администрации, в городе сегодня работают 190 пунктов вакцинации. Вакцинация будет проводиться и в дни новогодних праздников.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВакцинация
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