В Петербурге вакцинацию прошли 2,5 млн жителей

Отмечается, что этот показатель равен 60% населения без учета детей и людей с противопоказаниями. Власти рассчитывают достичь показателя в 80% вакцинированных к середине января следующего года.

По данным администрации, в городе сегодня работают 190 пунктов вакцинации. Вакцинация будет проводиться и в дни новогодних праздников.





