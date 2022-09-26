Блинкен: Тайных переговоров по Украине не ведется
В настоящее время не осуществляется никаких закулисных переговоров об урегулировании конфликта вокруг Украины, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CBS.
По его словам, Москва не демонстрирует никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях. «Если и когда это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти России в текущей ситуации не будут делать первых шагов навстречу диалогу с западными странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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