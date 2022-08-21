СМИ: Россия в курсе слабой защищенности ядерных бомб США и задержке с их использованием

Речь идет о ядерных бомбах свободного падения, стоящих на вооружении в США. России известно об их слабой защите при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, пролетающими через оспариваемое воздушное пространство, пишет Газета.ru.

В материале также сообщается о недостатке крылатых ракет малой и средней дальности нового поколения для ядерного оснащения Военно-морских сил США. Дефицит связан с тем, что американские президенты, в том числе, и Джо Байден, противились разработке этого вида оружия.

По версии The Hill, Конгресс пытается исправить ситуацию. При этом, отмечают журналисты, США оказались в затруднительном положении, и это известно и Китаю.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что поставляемое на Украину западное вооружение не оказало существенного влияния на ход специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.

