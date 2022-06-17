В США рассказали, на чьей стороне Китай

«Спустя более трех месяцев с начала российского вторжения на Украину Китай, несмотря на все сотворенные там бедствия, человеческие жертвы, глобальные последствия, в том числе для продовольственной безопасности... все еще предпочитает занимать сторону России», — сказал дипломат.

Позицию нейтралитета КНР он назвал «пустым заявлением».

Напомним, Москва и Пекин намерены сохранять и укреплять двусторонние отношения, несмотря на давление со стороны западных стран. Договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора между лидерами России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпин.

