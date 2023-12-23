В США рассказали, как Байден отметит Новый год и Рождество

«В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид (загородная резиденция президентов США — прим. НСН), где останется на рождественские праздники», — цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Байден, с супругой поедут на Санта-Крус на Виргинских островах, чтобы встретить там Новый год.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург стал самым востребованным экскурсионным маршрутом на Новый год и зимние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора «Алеан».



