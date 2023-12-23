В США рассказали, как Байден отметит Новый год и Рождество

Американский лидер Джо Байден встретит Рождество в загородной резиденции, а Новый год - на Виргинских островах Карибского моря. Об этом заявили в администрации Белого Дома.

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«В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид (загородная резиденция президентов США — прим. НСН), где останется на рождественские праздники», — цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Байден, с супругой поедут на Санта-Крус на Виргинских островах, чтобы встретить там Новый год.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург стал самым востребованным экскурсионным маршрутом на Новый год и зимние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора «Алеан».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РождествоНовый ГодБайденДжо Байден

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