Петербург назвали самым популярным экскурсионным маршрутом на новогодние каникулы

Компания проанализировала структуру бронирований и определила, что наибольший интерес вызывают поездки в Петербург. Это направление выбрали 19% туристов, стоимость путевки — от 20 тысяч рублей на двоих.

Вторым по популярности экскурсионным маршрутом стала Карелия, посетить ее собираются 13% путешественников. Стоимость тура на двоих начинается от 46 тысяч рублей. За республикой следует Казань (12%), праздники здесь обойдутся в сумму от 22 тысяч рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли Великий Устюг, Москва и Белоруссия (по 10%), Золотое кольцо и Калининград (по 8%), Байкал (3%) и Северный Кавказ (2%).

