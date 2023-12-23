Петербург назвали самым популярным экскурсионным маршрутом на новогодние каникулы
Санкт-Петербург стал самым востребованным экскурсионным маршрутом на Новый год и зимние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора «Алеан».
Компания проанализировала структуру бронирований и определила, что наибольший интерес вызывают поездки в Петербург. Это направление выбрали 19% туристов, стоимость путевки — от 20 тысяч рублей на двоих.
Вторым по популярности экскурсионным маршрутом стала Карелия, посетить ее собираются 13% путешественников. Стоимость тура на двоих начинается от 46 тысяч рублей. За республикой следует Казань (12%), праздники здесь обойдутся в сумму от 22 тысяч рублей.
Кроме того, в рейтинг вошли Великий Устюг, Москва и Белоруссия (по 10%), Золотое кольцо и Калининград (по 8%), Байкал (3%) и Северный Кавказ (2%).
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