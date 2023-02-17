Поляков попросили отказаться от личного транспорта из-за Байдена

Сложности с передвижением по столице «точно будут», заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Байден прибудет в Варшаву во вторник, 21 февраля. В этот день жителям польской столицы следует отказаться от личных автомобилей, сказал градоначальник.

По его мнению, общественный транспорт гораздо лучше приспособлен для передвижения по городу в таких условиях.

В Варшаве у главы Белого дома запланирована встреча с лидерами Польши, Румынии, Болгарии, прибалтийских республик и ряда других европейских стран.

В Вашингтоне ранее заявили, что президент США в ходе пребывания в Европе намерен ограничиться Польшей. Встречу американского лидера с украинским коллегой в Белом доме не подтвердили, пишет НСН.

